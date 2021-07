PALERMO (ITALPRESS) – I test di accesso ai Corsi di laurea a programmazione locale dell’Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2021/2022 si svolgono in due sessioni. La prima dal 19 al 24 luglio, per cui è possibile scegliere un solo corso di studio per cui effettuare il Test di Accesso ed è necessario raggiungere la soglia minima stabilita nei bandi per poter procedere con l’Immatricolazione. Se non si supera la soglia minima, è possibile rifare il test nella successiva sessione. Il termine per le iscrizioni e per il pagamento ai Test della I sessione è lunedì 5 luglio. La seconda sessione è quella di settembre, per cui si concorre per il numero di posti rimasto disponibile, ma è possibile esprimere più preferenze di scelta ai corsi di studio; si viene inseriti in graduatoria in base al punteggio che si sarà ottenuto ed alle preferenze espresse dai candidati. Se alla II sessione non si riesce ad essere ammessi in graduatoria in alcun di corso di laurea ad accesso programmato locale è possibile presentare la domanda di scorrimento secondo le modalità indicate nel bando. Se in seguito allo scorrimento non si dovesse risultare vincitori per nessun corso ad accesso programmato, sarà possibile immatricolarsi in uno dei corsi ad accesso libero dell’Offerta Formativa di UniPa. I termini per le iscrizioni e per il pagamento ai test della II sessione sono fissati dal 2 agosto al 24 agosto.

(ITALPRESS).