Giuseppe Sanfilippo, 46 anni, è il nuovo presidente del Comitato provinciale di Catania dell’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli). Sanfilippo, presidente della Pro Loco di Maniace, è stato eletto dall’assemblea che si è svolta nella “Casa del Vendemmiatore” di Santa Venerina (CT) e resterà in carica per 4 anni; all’elezione hanno preso parte 40 presidenti delle Pro Loco etnee. Sanfilippo succede al presidente uscente e attuale presidente nazionale Antonino La Spina, che ha guidato le Pro Loco del comitato Unpli di Catania per un ventennio centrando numerosi traguardi: dalla crescita del numero di associazioni, alla partecipazione ai progetti Europei, dall’avvio dei progetti per il Servizio Civile, alla storica assemblea nazionale ospitata dal complesso fieristico le Ciminiere. La Spina nel corso del suo intervento ha ringraziato “per la vicinanza e la collaborazione ricevuta”, augurando “buon lavoro al suo successore”. Sanfilippo nel corso del suo intervento ha anticipato che metterà al centro della sua azione “la valorizzazione del ruolo degli anziani, sia dal punto di vista sociale, sia quali soggetti detentori e protagonisti del patrimonio culturale immateriale”.

Nel corso dell’assemblea, inoltre, è stata conferita la carica di presidente onorario di Unpli Catania ad Antonino Cucinotta, già storico vicepresidente di Unpli Catania. L’assemblea ha eletto anche i consiglieri provinciali, il collegio dei probiviri e l’organo di controllo. Consiglieri provinciali: Maria Grazia Accordino (Pro Loco Motta Sant’Anastasia); Francesca Anieri (Pro Loco Scordia); Maria Concetta Brullo (Pro Loco Licodia Eubea); Francesco Maugeri (Pro Loco Linguaglossa); Carmela Nobile (Pro Loco Camporotondo Etneo); Massimo Pellegrino (Pro Loco Aci Castello); Giovanni Scirè (Pro Loco Sammichelese); Salvatore Spadaro (Pro Loco Santa Venerina). Collegio dei Probiviri: Claudio Dilettoso (Pro Loco Randazzo), Roberto Patanè (Pro Loco Mascali) e Vito Terlato (Pro Loco Zafferana Etnea). Organo di controllo: Leonardo Torrisi (Pro Loco Riposto).

