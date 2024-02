Unicredit per l’Italia, Areni “Attenzione alle microimprese”

MILANO (ITALPRESS) - "Ci siamo voluti concentrare sulle microimprese che rappresentano l'ossatura del sistema". Lo ha detto Annalisa Areni, Head of Client Strategies UniCredit Italia, in occasione della presentazione della terza edizione del piano "UniCredit per l'Italia". col/fsc/mgg/gtr