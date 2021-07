NAPOLI (ITALPRESS) – Firmato stamane a Napoli, in presenza, tra gli altri, della ministra del Sud Mara Carfagna, un accordo tra UniCredit e Università Federico II, per l’avvio di un nuovo polo tecnologico dell’istituto di credito nel capoluogo partenopeo, presso il Campus universitario dell’ateneo federiciano. Nel nuovo tecno hub della banca saranno concentrate attività di innovazione, sviluppo tecnologico e gestione remota della clientela italiana di UniCredit. Nel nuovo Polo saranno coinvolte 200 risorse complessive, e circa 100 nuove assunzioni. Le risorse, selezionate nelle principali Università del Mezzogiorno, di cui il 70% donna. “E’ una iniziativa importante per questo territorio, il Mezzogiorno e l’Italia, perchè è un modello di collaborazione tra il settore privato, l’Università, le istituzioni locali, per creare valore attraverso l’innovazione, che però da sola non va avanti se non c’è il capitale umano. Sarà un Polo che dialogherà con il tessuto locale. UniCredit vuole essere un attore centrale per la ripartenza di questa importante area del Paese”, ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit. La ministra del Sud, Mara Carfagna, ha commentato: “Il protocollo firmato stamane è davvero significativo perchè rappresenta un modello anche per iniziative future”.

Per il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito “il Polo di San Giovanni a Teduccio si arricchisce di un nuovo Tecno Hub, che potrà accelerare le iniziative di imprenditorialità giovanile e trovare connessione con il tessuto economico locale”. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, per l’accordo raggiunto. All’interno di “Spazio UniCredit” agirà anche il team ‘UniCredit Start Lab’, la piattaforma di business e di accelerazione rivolta alle Start Up e Pmi innovative italiane.

(ITALPRESS).