Ungheria, Zan “Elezioni banco di prova decisivo per il futuro della democrazia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Trump, Putin e Orbán hanno lo stesso interesse: strangolare la democrazia europea, le nostre economie e il nostro futuro". Così l'eurodeputato del Pd Alessandro Zan, in un'intervista alla Italpress, riguardo la visita del vicepresidente degli Stati Uniti Vance a sostegno di Orban. "Dal mio punto di vista è molto grave che il presidente degli Stati Uniti parteggi per uno dei candidati, inquinando il dibattito democratico in vista delle elezioni. A pochi giorni dal voto in Ungheria, abbiamo la presidente del Consiglio Meloni, che ha fatto la campagna elettorale per Orbán, ed è zitta quando Trump fa una guerra illegale con l'Iran e Israele. Abbiamo Trump che manda Vance in Ungheria proprio per far sì che Orbán continui il lavoro sporco per distruggere l'Europa. Le elezioni in Ungheria del 12 aprile sono un banco di prova decisivo per il futuro della democrazia europea", aggiunge. xf4/ads/mca2