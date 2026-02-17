Unesco, Giuli “La Spezia è una delle capitali dell’ingegno italiano nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo l’ingresso di questa meravigliosa città nella Rete delle Città Creative dell’UNESCO per il design. È un risultato naturale per chi è nato e cresciuto in Italia e in queste terre. È il riconoscimento di qualcosa di speciale che caratterizza le origini di una città così laboriosa, così innovativa, così capace di guardare all’avvenire da sempre con prontezza ed energia. La Spezia è proprio la personificazione di questa capacità di essere una città che fa rete con le sue articolazioni, con le istituzioni che si, che si federano, si uniscono ed esprimono energia”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli durante il suo intervento al Comune di La Spezia nel corso della cerimonia per l’ingresso di La Spezia nella Rete delle Città Creative Unesco per il Design.

“Questo risultato è la consacrazione di un fatto, di una serie di fatti. È la dimostrazione dell’esistenza di un distretto nautico di rilievo internazionale, di una filiera formativa che possiamo definire unica in tutta Europa, dalle scuole tecniche ai master, a un sistema di ricerca che sa integrare l’università, i centri sperimentali e le aziende – ha aggiunto -. La Spezia riparte da questa preziosa realtà e da questa preziosa occasione, che riconferma la città come una delle capitali dell’ingegno italiano nel mondo”.

– Foto Ministero della Cultura –

(ITALPRESS).