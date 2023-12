TRIESTE (ITALPRESS) – “Un anniversario che non si pone come punto di arrivo, bensì di passaggio nell’ambito del percorso di valorizzazione di Aquileia, che in questi anni ha visto da parte della Regione un impegno costante, in continuità tra le diverse legislature. Continueremo non solo con l’impiego di risorse per contribuire alla crescita di quest’area, ma anche con un adeguato piano di sviluppo, consapevoli delle grandi potenzialità anche in termini economici del territorio”. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha portato il saluto istituzionale all’apertura del convegno dedicato ai 25 anni dal riconoscimento del sito Unesco di Aquileia. L’evento si è svolto nella Basilica patriarcale ed è stato introdotto dagli interventi delle autorità presenti, tra cui il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo e la direttrice regionale dei Musei del Friuli Venezia Giulia Andreina Contessa. Come ha rilevato il governatore, le continue scoperte e l’ampliamento della zona archeologica testimoniano come “questo sito di rilevanza internazionale continui a mantenere un valore storico inestimabile a 25 anni da quando è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità. Un tesoro che abbiamo la fortuna di custodire nel nostro territorio e che dobbiamo continuare a valorizzare”. “In accordo con il Comune e la Fondazione – ha proseguito Fedriga – stiamo portando avanti una serie di azioni a tutto tondo, che includono anche la mobilità ciclabile e il sistema del turismo lento, al fine di garantire una sempre maggiore presenza di visitatori ad Aquileia e in tutta la regione. E’ importante, in tal senso, che le realtà locali proseguano nel percorso di lavoro sinergico già avviato in questi anni con ottimi risultati, non trascurando le necessarie modifiche organizzative per consentire a tutti di lavorare al meglio. Aquileia non è un patrimonio locale, è un patrimonio del mondo, e noi dobbiamo avere l’orgoglio di saperlo raccontare e promuovere”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Regione Friuli Venezia Giulia