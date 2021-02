ROMA (ITALPRESS) – Dopo il recupero della scorsa domenica, con la Roma che ha battuto il Parma, ricomincia ufficialmente il Campionato Nazionale Under 18. Le squadre riprenderanno il normale calendario ripartendo dalla terza giornata d’andata, mentre le ultime due gare della seconda (Inter-Parma e Roma-Torino) si disputeranno mercoledì 10 marzo. Il programma del fine settimana prevede il riposo della Roma, mentre il Parma cercherà riscatto contro il Genoa di Ruotolo, al momento in testa alla classifica con 4 punti. Il Milan sarà a caccia della prima vittoria nella competizione nella sfida all’Atalanta, mentre il Monza ospiterà la Lazio di Rocchi. L’altra squadra a 4 punti, la Fiorentina, affronterà in trasferta il Sassuolo. L’ultima partita in calendario sarà quella tra il Torino di Semioli e l’Inter di Chivu, che si affronteranno nell’infrasettimanale di mercoledì.

