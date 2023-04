ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Mister Bolletta è una startup innovativa nata nel 2020, e offre un servizio gratuito, attraverso un’app, per tutti i consumatori che desiderano risparmiare sulla bolletta di luce e gas. Ha quindi come obiettivo quello di far risparmiare sulle bollette gli utenti, ma come? Raccogliendo le migliori tariffe sul mercato e garantendo così all’utente di aver sempre le miglior offerte.

Quindi, l’obiettivo principale è far risparmiare agli utenti sulla propria bolletta, ma non solo. Mister Bolletta aiuta a far risparmiare tempo di ricerca, denaro nella sottoscrizione dei contratti di gas e luce e ha anche realizzato una “comunità energetica”. A cosa serve una comunità energetica? La comunità energetica di è una cooperativa benefit che utilizza una parte dei ricavi per scopi sociali, legati alla povertà energetica.

Chiunque può diventare socio della comunità, con una quota di 25 euro e fornendo una bolletta per conoscere i propri consumi. Questa comunità, aiuta a comprendere i contratti sulle bollette, offrendo sicurezza e riducendo così i costi sull’energia elettrica. Inoltre, offre altri due vantaggi: il bonus autoconsumo virtuale di energia della comunità energetica di Mister Bolletta e il bonus per la realizzazione di un tetto a energia solare di Mister Bolletta. Un modo semplici e sicuro per iniziare a risparmiare sulle bollette, che la maggior parte degli italiani oggi ne soffre a causa dell’aumento dei costi. La start-up ha come obiettivo di aiutare e garantire sicurezza agli utenti che necessitano di risparmiare sui costi, sia in modo sostenibile che e innovativo.

