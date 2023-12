YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Ricorre oggi il 90° Anniversario di Nissan e le celebrazioni di questo importante traguardo si chiudono con una nuova originale iniziativa. In linea con il suo spirito fondativo, ovvero “osare fare ciò che gli altri non fanno”, Nissan svela la sua creazione più dolce: una torta celebrativa dal design raffinato e artigianale e da un ricco interno, disponibile per chi vuole provarla online. Questo segna il culmine di una serie di eventi fisici e digitali che hanno ripercorso i momenti più importanti dei primi 90 anni di Nissan, fornendo, inoltre, un’entusiasmante visione del suo futuro. Tra questi, una mostra speciale per il 90° Anniversario presso il quartier generale Nissan a Yokohama. Una serie di contenuti sociali “Daring 23”, che documenta le attività e le sfide dell’azienda nei mercati di tutto il mondo. Un opuscolo online commemorativo del 90° Anniversario disponibile sul sito web globale. Nissan promuove l’innovazione per arricchire la vita delle persone e lo fa sviluppando nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi servizi per un futuro di mobilità a zero emissioni, per creare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo.

Foto: screenshot video ufficio stampa Nissan Italia

