MODENA (ITALPRESS) – Sotto i riflettori di Rètromobile 2025 fa bella mostra di sè un esemplare di Maserati 3500GT restaurata da carrozzeria Touring Superleggera, grazie al supporto del dipartimento Maserati Classiche della Casa del Tridente, che ne garantisce la Certificazione di Restauro e la Certificazione di Autenticità. La Maserati 3500GT esposta al salone francese è un particolare esemplare del 1959 destinato originariamente al mercato californiano e dalla eredità straordinaria, essendo stato di proprietà dalla famiglia Dodge per decenni. Ora la vettura è stata finemente restaurata in un vero e proprio omaggio all’italianità. Questo esemplare unico è completo di tutti gli elementi funzionali originali e la comprovata continuità storica del veicolo è stata attentamente mantenuta, garantendo un’identificazione univoca e autentica.

Completamente restaurata nel laboratorio di Touring Superleggera, questa iconica grand tourer è stata meticolosamente riportata al suo splendore originale dal celebre carrozziere milanese, con il supporto tecnico e documentale di Maserati Classiche.

Il servizio di Assistenza al Restauro ha verificato e validato ogni componente del veicolo, inclusi autotelaio, motore, vano motore e trasmissione. Accertate anche sospensioni, freni, ruote e pneumatici. Ispezionati e autenticati anche la carrozzeria, gli interni e gli esterni, i colori e i materiali, oltre che l’impianto elettrico e tutti gli accessori.

Sono stati riconosciuti al contempo l’eccezionale artigianato e il valore incorporato nei servizi di restauro di Touring Superleggera. Al termine di questo percorso, la 3500GT ha ottenuto la Certificazione di Autenticità da parte di Maserati Classiche, dopo essere stata sottoposta a oltre 300 verifiche tecniche confrontate con l’Archivio Storico per garantirne la conformità ai disegni originali.

Attraverso le attività del Programma Maserati Classiche, il dipartimento della Casa del Tridente tutela e promuove la conservazione e l’originalità del suo patrimonio automobilistico con un servizio di assistenza esclusivo, dedicato a clienti e collezionisti del Marchio, che comprende anche un processo di Certificazione di autenticità.

Il processo di Certificazione è garantito da un comitato composto da esperti e interessa automobili Maserati con più di 20 anni di vita, oltre alle serie speciali, comprese quelle di recente passato come la MC12 o le serie limitate di Quattroporte. Incluso nel programma anche la possibilità di effettuare la manutenzione della vettura, a cui si aggiunge un servizio “on demand” di Car Detailing realizzato internamente. Al fianco di collezionisti e clienti, il programma assicura un servizio a supporto della conservazione delle vetture e il ripristino di ogni particolare conforme all’originale.

Un piano di assistenza dedicato permette ai possessori di vetture Classiche, Youngtimer e Speciali di essere seguiti nelle varie operazioni di manutenzione o restauro. Tra i compiti primari di Maserati Classiche, inoltre, la realizzazione di componenti di ricambio non più disponibili sul mercato, seguendo le indicazioni dei disegni originali, utilizzando le migliori tecnologie disponibili ad oggi, migliorando affidabilità e funzionalità dei particolari senza alterarne l’aspetto estetico.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).