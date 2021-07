BARI (ITALPRESS) – Una legge regionale pugliese garantirà contributi per l’abbonamento internet, a vantaggio di nuclei sono più esposti a rischio esclusione digitale familiari per condizioni economiche o perchè residenti in zone a bassa diffusione di banda larga. Lo procede la proposta di legge approvata all’unanimità dalla terza commissione del Consiglio regionale (sanità), nella seduta convocata dal previdente Mauro Vizzino. L’iniziativa legislativa, “Norme in materia di diritto di accesso ad Internet e superamento del digital divide”, passa al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, con alcuni emendamenti per adeguarsi alle osservazioni del referto tecnico. Proposta dai consiglieri Caracciolo, Di Gregorio e Paolicelli, s’impegna a garantire il diritto di accesso alla rete, indispensabile per l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare da quelli al lavoro e all’istruzione.

(ITALPRESS).