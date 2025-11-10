UN Tourism, serie di incontri bilaterali per il ministro Santanchè

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della ventiseiesima assemblea di UN Tourism, il ministro Santanchè ha tenuto una serie di incontri bilaterali con i suoi omologhi di Spagna, Repubblica di San Marino e Tunisia. Inoltre, ha incontrato il neo eletto segretario Shaikha Al Nowais. L’obiettivo di questi incontri è stato quello di consolidare la cooperazione internazionale su temi cruciali come l’intelligenza artificiale, la formazione e il lavoro nel settore del turismo e rafforzare il ruolo centrale dell’Italia nel turismo globale.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]