MILANO (ITALPRESS) – La più grande novità di questa nuova generazione è l’elettrificazione, insieme alla motorizzazione benzina o diesel c’è adesso anche la versione ibrida plug-in, con 180 cavalli di potenza massima combinando il motore termico con il motore elettrico. La nuova Astra rappresenta un salto in avanti per Opel.

La nuova filosofia stilistica è caratterizzata dall’Opel Vizor, il frontale che si ispira a un modello iconico del passato come la Manta. Una filosofia stilistica che si ritrova declinata anche negli interni.

Quando ci si siede alla guida l’impatto è ancora più sorprendente dell’esterno con l’introduzione del nuovo cruscotto Pure Panel. Il quadro strumenti è completamente digitale e si raccorda con lo schermo dell’ infotainment. a creare una superficie vetrata unica intorno al guidatore. Il quadro strumenti digitale permette di vedere soltanto le informazioni utili nel momento in cui sono necessarie. Gli allarmi sono evidenti a tutto schermo.

Astra porta così nel popolare segmento delle berline compatte tecnologie finora disponibili solo su vetture alto di gamma e a prezzi accessibili, come i fari a matrice di LED IntelliLux Pixel oppure il sistema di centraggio nella corsia che, lavorando insieme al Cruise Control Adattivo, permette dei viaggi in autostrada più confortevoli e sicuri.

La nuova Opel Astra può essere già ordinata a partire da 24.500 euro. Le prime consegne sono previste a partire dal mese di giugno.

