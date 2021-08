Un robot camaleonte capace di mimetizzarsi

In natura i camaleonti sono il simbolo di adattamento per eccellenza, grazie alla loro capacità di regolare uno speciale strato di cellule sotto la pelle per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Un gruppo di ricercatori della Corea del Sud - secondo uno studio pubblicato su Nature Communications - ha creato un robot-camaleonte capace di replicare il comportamento in natura. abr/mrv/red