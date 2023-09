UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese e il Frosinone non si fanno del male. Nel match in terra friulana, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024, le due squadre non vanno oltre un pareggio per 0-0. In virtù di questo risultato i ciociari salgono a quattro punti, mentre i bianconeri a due. La compagine gialloblù si rende protagonista di un buon avvio di partita, con un Soulè in grande spolvero, che al 10′ colpisce un clamoroso palo. Quattro minuti più tardi sono i padroni di casa a farsi vedere nella metà campo avversaria con Thauvin che, su cross di Kamara, lascia partire un destro al volo respinto con i piedi da Turati. L’ex attaccante del Marsiglia è il più attivo tra gli uomini di Andrea Sottil, tanto che al 23′ impensierisce nuovamente Turati con un sinistro sporcato da una deviazione. Al 27′ Guida assegna un calcio di rigore al Frosinone per un fallo di Ferreira su Gelli, ma il Var lo cancella per un precedente fuorigioco di Mazzitelli. Nel finale di primo tempo l’Udinese prova con maggiore convinzione a cercare il gol ma, dopo due minuti di recupero, si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nella ripresa Guida concede un rigore ai friulani ma, ancora una volta, dopo il consulto al Var, revoca la sua decisione. Al 50′ un autogol di Romagnoli regala il vantaggio ai bianconeri, ma il Var lo annulla perchè la palla sul traversone di Thauvin ha varcato la linea di fondo. La partita è molto palpitante e non mancano le occasioni da una parte e dall’altra. I ragazzi di Eusebio di Francesco ci provano con il neo-entrato Baez, che semina scompiglio nell’area di rigore avversaria, mentre tra i friulani sono Success e Samardzic a rendersi pericolosi in diversi frangenti. Nonostante le energie scarseggino, Udinese e Frosinone tentano il tutto per tutto per portare a casa l’intera posta in palio però, al termine dei sei minuti di recupero, devono accontentarsi di un pari a reti bianche.

