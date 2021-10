Un prototipo hi-tech per il riuso delle acque reflue in agricoltura

ENEA ha presentato alla Fiera internazionale di Ecomondo/Key Energy a Rimini una piattaforma per il riuso in agricoltura delle acque reflue depurate. Il prototipo è stato sviluppato da ENEA e Università di Bologna, in collaborazione con Gruppo HERA e Irritec. L’obiettivo è valorizzare l’intera filiera di trattamento delle acque reflue da abitazioni e industrie e dei fanghi di depurazione, in un ottica di economia circolare. sat/mrv/gtr