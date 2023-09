Un pieno di chilometri per la Mercedes Benz CLA elettrica

ROMA (ITALPRESS) - Non è solo un concept l'avveniristica Mercedes-Benz CLA Class presentata all'IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera. Questa nuova "hypermiler" (aipermailer), auto a grande autonomia, sarà presto l'entry level dei veicoli elettrici della casa di Stoccarda. La gamma comprenderà un totale di quattro versioni: una coupé a quattro porte, una shooting brake e due SUV. Questo grazie alla futura piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture su cui la concept "poggia", che è in grado di ridurre anche le emissioni di CO2 dell'intera produzione di oltre il 40% con l'utilizzo di materiali sostenibili in tutta la sua struttura e negli interni: si va dall'acciaio quasi CO2-free e dall'alluminio CO2-reduced ai rivestimenti in pelle prodotti e lavorati in modo sostenibile e alle finiture realizzate con la carta. La trasmissione di nuova generazione garantisce un'autonomia di oltre 750 chilometri e consumi di circa 12 kWh/100 km. L'elevata efficienza elettrica è testimoniata da una ricarica rapida: fino a 400 chilometri in appena 15 minuti.