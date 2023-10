NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è anche un nome siciliano tra quelli dei premiati in occasione della prima edizione degli Italpress Awards. Si tratta di Fabrizio Di Michele, palermitano e console generale d’Italia a New York. La cerimonia di consegna si è tenuta a New York, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino.

Al console Fabrizio Di Michele il riconoscimento è stato assegnato “per aver portato 26 anni di esperienza nelle relazioni internazionali in questo incarico a cui ha dato efficienza e missione culturale. Ama New York ma porta la sua Palerno nel cuore. Una biografia che è il ponte fra i due mondi che oggi abbiamo celebrato”.

Gli altri premiati sono Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding; Mauro Porcini, Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo; Robert Allegrini, presidente della Niaf, la National Italian American Foundation.

