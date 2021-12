La Giunta comunale, riunita ieri, ha approvato, il progetto definitivo comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica per la ricostruzione del pontile d’attracco prospiciente il centro storico del Borgo di Malamocco. Un investimento dal valore di 200mila euro in capo a Veritas S.p.a. sia per quanto riguarda la realizzazione del progetto che per l’esecuzione dei lavori. “Con questa delibera – commenta l’assessore alla Mobilità Boraso – si procederà con riprendere una soluzione di pontile già utilizzata in passato in occasione soprattutto di importanti manifestazioni sportive legate agli sport tradizionali della laguna”. “Nello specifico – prosegue l’assessore al Bilancio Michele Zuin – andiamo a ricostruire un pontile particolarmente importante per la cittadinanza che consentirà l’attracco sul muro di sponda lagunare prospiciente il centro storico del Borgo di Malamocco. Continuiamo a tener fede agli impegni presi, creando, come in questo caso, occasioni di sviluppo per questa zona particolarmente pregiata”.

Più precisamente i lavori interesseranno il lato sud della piattaforma esistente costituita da una struttura portante verticale in pali infissi ed una orizzontale in travi di legno; infine il piano di calpestio ed il parapetto, sempre di legno, concludono la struttura facente parte di un percorso, sempre su pali, che corre parallelo al muro di sponda prospiciente il centro storico del Borgo di Malamocco. Analizzato il contesto e le sue caratteristiche – viene sottolineato – si è arrivati alla definizione di un progetto che propone di realizzare l’approdo utilizzando un elemento prefabbricato galleggiante dalle dimensioni di 8metri per 3 metri vincolato mediante due coppie di pali di ormeggio in acciaio zincato di diametri di circa 300mm, infissi sul fondale e vincolati al modulo mediante cursori che ne permettono di seguire l’escursione di marea. Dal pontile si raggiunge la piattaforma esistente mediante una passerella basculante di 6 metri per 1,5 metri costituita da una struttura ed un parapetto in acciaio zincato a caldo con piano di calpestio in doghe di legno con lavorazione antisdrucciolo. La consegna dell’opera è prevista tra agosto e settembre del 2022.

