ROMA (ITALPRESS) – “Oggi all’inaugurazione dell’area playground presso il Giardino dei 5 Sensi di Licenza, finanziata dal Progetto sport a 360 gradi della Regione Lazio. Una giornata importante, chi conosce questi territori sa quali sono le loro potenzialita’, e quanto rappresentano per la nostra Regione. Un contesto da difendere e valorizzare profondamente, che rappresenta anche un bell’esempio di collaborazione tra istituzioni. Insieme allo straordinario impegno di tutti, e al lavoro delle donne e degli uomini del Parco dei Monti Lucretili, si possono ottenere questi e altri risultati”. Cosi’ Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. “Oggi siamo qui anche per un altro evento importante – aggiunge Vincenzi – la decisione di intitolare il Giardino dei 5 Sensi alla memoria di Luciano Romanzi, sindaco di Licenza e gia’ consigliere regionale morto di covid lo scorso aprile. Luciano rappresenta la storia e la continuita’, la passione di chi ha lavorato tanto per la propria terra. Una persona di straordinaria umanita’, che tutti noi ricorderemo sempre per il suo impegno e per la passione che ha messo a disposizione della sua comunita’”.

(ITALPRESS).