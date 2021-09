Un nanosistema per contrastare il tumore al colon

Alcuni ricercatori degli Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, per le Scienze applicate e i sistemi intelligenti, di Biochimica e biologia cellulare e di Genetica e biofisica “Adriano Buzzati-Traverso”, in un articolo pubblicato sulla rivista Small, hanno descritto lo sviluppo di un nuovo nanosistema in grado di trasportare e rilasciare gradualmente un farmaco nelle cellule tumorali del colon retto e di misurarne la concentrazione per una corretta individuazione della terapia. sat/mrv/red