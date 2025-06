Un Intercity speciale per il Taormina Film Festival

ROMA (ITALPRESS) - Un treno speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, dedicato alla 71^ edizione del Taormina Film Festival, manifestazione in programma dal 10 al 14 giugno di cui Trenitalia è main partner per il secondo anno consecutivo. L'Intercity "Le Donne, non le Dive", che collegherà Roma e la Sicilia fino a settembre, è stato presentato al binario 25 della stazione Termini. Gli interni dei vagoni sono decorati con ulteriori scatti e con i colori e le grafiche della mostra. Durante il tragitto, i due semitreni si separeranno al momento dell'attraversamento dello Stretto di Messina, prendendo direzioni diverse con mete finali a Palermo e Siracusa, per diffondere l'arte cinematografica nel modo più ampio possibile. xi2/f04/fsc/azn