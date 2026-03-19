“Un Giorno da Campione”, U14 in ritiro a Riccione con gli azzurri della sciabola

RICCIONE (ITALPRESS) – Quattro giovanissimi campioni d’Italia delle categorie Under 14 in pedana, a Riccione, con la Nazionale campione del mondo. È la magia di “Un Giorno da Campione”, il progetto di FederScherma e Kinder Joy of Moving che porta i vincitori dei titoli italiani GPG in ritiro con il team azzurro degli Assoluti. Si è svolto ieri pomeriggio e questa mattina in Romagna l’appuntamento dedicato alla specialità della sciabola maschile, terza tappa dell’edizione 2026 di questa iniziativa capace di regalare emozioni uniche ai suoi partecipanti. È stato proprio il Play Hall, la casa del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, a ospitare il “Giorno da Campione” degli sciabolatori, in occasione del ritiro collegiale guidato dal ct Andrea Terenzio. Stefano Esibini (Accademia d’Armi Musumeci Greco), Mattia Giannicola (Champ Sommavesuvio), Valerio Imbastari e Federico Sciullo (entrambi della Lazio Scherma Ariccia), i quattro “scudettati” in carica del circuito Under 14 di specialità, sono stati accolti dai quattro campioni del mondo di Tbilisi 2025. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri hanno fatto gli onori di casa, insieme ai compagni della Nazionale azzurra Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Mattia Rea, consegnando a ciascun partecipante il kit preparato da Kinder Joy of Moving prima della riunione che ha preceduto la discesa in pedana. Dopo essersi complimentato con loro per il successo dello scorso anno, il ct Terenzio ha affidato ai vincitori di Riccione 2025 parole dense di significato: “Vi auguro di vivere quest’esperienza con l’emozione, il divertimento e la consapevolezza di poter portare a casa qualcosa d’importante”.

“La scherma – ha proseguito Terenzio – è già una parte rilevante della vostra vita e l’auspicio è che, attraverso il vostro impegno, il lavoro che svolgete con i vostri tecnici e compagni in sala, e grazie al supporto delle vostre famiglie, possa continuare a esserlo. Questo splendido progetto vi dà la possibilità non solo di vedere ma anche di provare da vicino come gli atleti più grandi, i campioni del vostro sport, lavorano in un allenamento collegiale. In due sessioni, insieme a noi e con gli adattamenti del caso, sarete voi stessi impegnati nelle medesime attività degli atleti che rappresentano l’Italia sulle pedane di tutto il mondo”. Ed è stato così. Stefano, Mattia, Valerio e Federico hanno infatti aperto la seduta di ieri svolgendo preparazione atletica con il prof Valerio Flamini, componente dello staff azzurro che a Riccione può contare anche sul medico Mauro Benvenuti e sul fisioterapista Filippo Polgrossi. A seguire, esercitazioni tattiche: ogni sciabolatore Under 14, infatti, ha avuto come sparring d’eccezione, a rotazione, uno degli otto atleti della Nazionale maggiore in un’intensa sequenza d’azioni d’attacco e difesa, con analisi e correzione di ciascuna esecuzione. Tutto come i “big”, anche oggi, quando i giovanissimi hanno svolto prima lavoro di “gambe scherma” con il maestro Raffaele Forcella, poi una lezione individuale con Terenzio, per chiudere con gli assalti in cui sfideranno gli otto “big” azzurri.

“È un modo per far conoscere da vicino la metodologia che applichiamo nei raduni collegiali, l’ambiente che rappresenta il sogno che i vostri figli, con la passione e l’entusiasmo che li anima, possono inseguire lungo il loro percorso presente e futuro”, ha detto il ct accogliendo i genitori presenti e portando loro il ringraziamento del presidente federale Luigi Mazzone per la partecipazione e per gli sforzi profusi al fianco dei propri ragazzi. In visita anche Simone Imola, assessore allo sport del Comune di Riccione, “casa” del GPG e punto di riferimento imprescindibile per tutta la scherma italiana. “È un piacere e un onore avere qui per la seconda volta in poche settimane la Nazionale di sciabola maschile – ha detto -. Riccione e la Federazione condividono una sinergia straordinaria che porterà quest’anno a quasi un mese di competizioni agonistiche, un risultato figlio di una visione condivisa che valorizza il nostro territorio e fa sentire le famiglie della scherma a casa in questa città. È davvero bello vedere i giovanissimi atleti, vincitori proprio a Riccione dei titoli italiani 2025, di nuovo qui al Play Hall per vivere un momento speciale insieme ai campioni azzurri. Non posso che augurare a questi Under 14 d’essere tra qualche anno in Nazionale da protagonisti”.

In ritiro, in rappresentanza del presidente federale Luigi Mazzone, il consigliere federale Marcello Scisciolo ha sottolineato: “Un ringraziamento a voi giovanissimi atleti, a voi genitori e alle società per aver aderito con entusiasmo a un’iniziativa che esprime la volontà della nostra Federazione di far conoscere ai più piccoli la realtà dell’alto livello, di condividere insieme esperienze e valori. È un’emozione per tutti noi vedere il clima, l’integrazione e la voglia d’apprendere che anima questo ritiro, un arricchimento per i nostri Under 14 ma anche per la Nazionale degli Assoluti“. Il progetto “Un Giorno da Campione”, che ha vissuto nei mesi scorsi, a Roma, le tappe di fioretto e di sciabola femminile in occasione degli allenamenti diretti dai ct Simone Vanni e Andrea Aquili, tornerà l’8 e 9 aprile a Tirrenia con l’ultimo appuntamento dedicato alla spada nel ritiro collegiale guidato dai commissari tecnici Dario Chiadò e Diego Confalonieri. Si concluderà così, in Toscana, l’edizione 2026 dell’iniziativa che esprime i principi più autentici della partnership tra FIS e Kinder Joy of Moving, il programma di responsabilità sociale dell’azienda Ferrero teso a esaltare i valori della condivisione, del movimento e del percorso di crescita dei giovanissimi atleti.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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