PALERMO (ITALPRESS) – Dall’abbanniata tipica “Vivo è…Vivo vivo è” arriva il nuovo corto di Francesco Panasci.

Una inziativa di promozione dello storico “Capomercato di Palermo in tempo di pandemia.

Un viaggio con il cuntista Salvo Piparo e lo showman e cabarettista Giovanni Cangialosi, che nell’occasione avrà il ruolo di cantautore.

L’intento del video è quello di promuovere e valorizzare l’antico mercato cittadino tra cibo, cultura, abbanniate e turismo, anche quello locale.

Il progetto è dell’associazione Ecu European Culture University è firmato da Francesco Panasci che un anno prima aveva realizzato, tra l’altro, il logo-brand di Capomercato.

“Questa, come altre promosse, è una iniziativa – dice l’Assessore Manlio Messina – che riveste carattere di promozione della Sicilia più vera e autentica, ovvero quella dei mercati storici siciliani. Il mercato del Capo è un sito che nel suo vissuto gode di contaminazioni di molteplici culture che si sono succedute nel tempo e che rimandano non solo al cibo di strada e dieta mediterranea, ma anche – nella sua contestualizzazione, fa vivere turisti e non – un pezzo di Palermo ricca di straordinarie chiese, affreschi e culture che piace e ci fa tornare verosimilmente nel passato che è sempre più presente”,

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo e con la Panastudio e Blog Tv e ILMODERATORE.IT quale partner tecnici.

Il corto è visionabile da oggi sulla testata giornalistica ilmoderatore.it e distribuito sui social network dei siti di turismo più rinomati del paese.

(ITALPRESS).