UDINE (ITALPRESS) – Finisce 2-0 alla Dacia Arena tra Udinese e Verona. Vittoria meritata per gli uomini di Gotti che, grazie all’autorete di Silvestri e alla rete di Deulofeu nei minuti finali, conquistano tre punti preziosi nella lotta per la salvezza. Discorso diverso per il Verona che, dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, colleziona il secondo ko consecutivo. A inizio gara l’equilibrio stenta a far decollare il match e per la prima occasione da rete bisogna attendere il 24′: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Deulofeu, la difesa scaligera si dimentica di Samir che svetta su tutti e colpisce di testa. Silvestri sembra in ritardo ma con grande reattività riesce a intervenire ed evitare la rete del possibile svantaggio. L’occasione mancata infonde fiducia ai friulani che, al 30′, tornano a rendersi pericolosi. Dalla destra, Larsen trova in profondità un corridoio per Deulofeu. Lo spagnolo fa tutto bene ma al momento della conclusione non riesce a trovare il tocco vincente, complice l’ottimo intervento in uscita di un Silvestri assoluto protagonista.

L’equilibrio dei primi minuti di gara è ormai un ricordo e i padroni di casa, in pieno dominio della partita, tra il 36′ e il 37′, sfiorano nuovamente il vantaggio prima con Deulofeu, direttamente da calcio di punizione, e poi con Larsen ma in entrambe le occasioni Silvestri non si lascia sorprendere. Dalla panchina veneta, Juric chiede ai suoi una reazione ma, al 42′, è ancora l’Udinese a farsi pericolosa con Walace che, da distanza ravvicinata, deve però arrendersi all’ennesimo miracolo compiuto da Silvestri, che permette al Verona di chiudere la prima frazione di gara sullo 0-0. Nella ripresa Juric prova a dar una scossa ai suoi con un immediato triplo cambio: fuori Gunter-Dawidowicz-Lasagna e dentro Magnani-Lovato-Ilic. Sponda bianconera, Gotti non resta a guardare e sceglie di inserire Nestorovski per Pereyra, uscito malconcio.

Il Verona sembra più determinato e, al 47′, Zaccagni innesca Faraoni, che da buona posizione manda sull’esterno della rete. Le parti adesso sembrano essersi invertite rispetto al primo tempo e il Verona ha ora il sopravvento sui bianconeri di Gotti. L’undici friulano arretra il proprio baricentro, mentre l’Hellas preme il piede sull’acceleratore e, al 77′, da ottima posizione, Tameze ha la possibilità di segnare la rete del vantaggio ma il camerunense calcia malissimo facendo disperare Juric. L’Udinese prova a scuotersi e, con un pò fortuna, all’83’ Gotti può esultare per la rete del vantaggio: dalla destra, Deulofeu entra in area veneta e crossa basso e teso per Okaka; Silvestri tocca e devia nella sua porta. Il Verona è sotto shock e in pieno recupero Deulofeu si mette in proprio, firmando il definitivo 2-0.

(ITALPRESS).