Un aereo militare turco con a bordo 20 persone precipita al confine tra Azerbaigian e Georgia

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa turco afferma che l’aereo cargo militare precipitato trasportava 20 persone, tra cui l’equipaggio di volo. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso, ha fatto sapere il ministero. Il velivolo, un C-130 dell’Aeronautica militare turca, è precipitato al confine tra Azerbaigian e Georgia.
-Foto www.pexels.com-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]