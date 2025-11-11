Un aereo militare turco con a bordo 20 persone precipita al confine tra Azerbaigian e Georgia

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa turco afferma che l’aereo cargo militare precipitato trasportava 20 persone, tra cui l’equipaggio di volo. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso, ha fatto sapere il ministero. Il velivolo, un C-130 dell’Aeronautica militare turca, è precipitato al confine tra Azerbaigian e Georgia.

