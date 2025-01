TORINO (ITALPRESS) – Si è da poco concluso un anno di grandi successi per l’Heritage Hub, la location che custodisce la preziosa collezione aziendale composta da circa 300 vetture dei marchi Fiat, Lancia e Abarth, oltre ad alcuni esemplari di Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Ubicato all’interno dello storico stabilimento di Mirafiori a Torino, lo spazio espositivo è stato aperto al pubblico nel 2023 ed è ora visitabile previo acquisto del biglietto online e prenotazione del giorno di preferenza.

Nel 2024 sono stati oltre 12.000 i visitatori dell’Heritage Hub, equamente divisi tra italiani e stranieri, con un incremento del 10% di visite rispetto allo scorso anno. Appassionati di auto d’epoca ed esperti del settore, turisti e tantissime famiglie con ragazzi: è questa la platea eterogenea che ha confermato il polo torinese quale punto di riferimento internazionale per la cultura dell’automobile.

Il primo aspetto che incuriosisce i visitatori di Heritage Hub è senza dubbio l’edificio in cui sono custoditi questi esemplari unici al mondo, ovvero la storica Officina 81 di Via Plava a Torino, uno degli impianti di produzione meccanica Fiat all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori, le cui radici affondano nel lontano 1939. Per poter accogliere la meravigliosa collezione aziendale, l’ambiente originale è stato oggetto di un accurato restauro conservativo che ne ha rispettato la natura industriale, i colori storici senape e verde, la pavimentazione in cemento e il reticolo di pilastri metallici.

Al centro dello spazio espositivo figurano 64 vetture storiche, suddivise in 8 aree tematiche: “Records and Races”, le protagoniste che hanno trionfato sui principali circuiti; “Concepts and Fuoriserie”, vetture rarissime, e straordinari pezzi unici; “Archistars”, i modelli che hanno rivoluzionato l’architettura dell’automobile, pur rispettando i dogmi di produttività e funzionalità; “Eco and Sustainable”, che raccoglie le vetture che più si sono distinte nel rispetto dell’ambiente; “Small and Safe”, modelli che hanno saputo unire sicurezza e dimensioni contenute; “Style Marks”, vetture che hanno fatto la storia del design; “Epic Journeys”, automobili che si sono rese protagoniste di viaggi indimenticabili; “The Rally Era”, le pietre miliari dell’epoca d’oro delle corse su strada e sterrato.

Sui due lati lunghi dell’edificio è invece esposto il resto della collezione, diviso per brand e ordinato secondo un criterio cronologico. A sinistra, la collezione dedicata a Fiat, Alfa Romeo e Abarth. A destra, quella dedicata a Lancia. Al fondo del padiglione, invece, è presente un’area riservata ai motori, con una selezione di oltre trenta tra i più importanti propulsori progettati e realizzati dai marchi italiani del Gruppo in oltre un secolo, o avveniristici prototipi. Di certo al record di visite registrate quest’anno hanno contribuito le due suggestive mostre temporanee dedicate al 75° anniversario del marchio Abarth, un caposaldo nella storia dell’automobilismo sportivo. Inoltre, è ancora in corso la mostra temporanea “Insolite e sorprendenti FIAT”, un viaggio emozionante attraverso alcuni dei modelli meno conosciuti della lunga storia automobilistica del brand italiano, che mettono in risalto la sua capacità di progredire in una costante evoluzione. Questa esposizione è stata allestita in modo che si sviluppi in concomitanza con la mostra al MAUTO “125 volte FIAT”, allestita per celebrare il 125° anniversario del celebre marchio.

Il viaggio nel tempo offerto dall’Heritage Hub è fruibile attraverso una visita guidata disponibile in italiano e in inglese. Inoltre, a compendio del servizio espletato dalle guide ufficiali, da oggi i visitatori possono utilizzare le nuove audioguide – sempre in italiano e inglese – fruibili online attraverso il proprio smartphone una volta superato l’ingresso dell’Hub e che potranno essere riascoltate successivamente per rivivere tutte le emozioni di questa straordinaria esperienza immersiva. Una curiosità sulle audioguide: la voce che dà il benvenuto all’Hub è quella di Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage (Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth). Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito di Stellantis Heritage. Infine, grazie alla sua natura polifunzionale, Heritage Hub si conferma sempre più un sito attrattivo in grado di ospitare con successo conferenze, meeting aziendali, workshop e appuntamenti culturali. Nel 2024 se ne sono svolti ben 27, con un picco di oltre 1.500 persone in un solo evento, a dimostrazione di come le testimonianze e i valori storici dell’industria automobilistica possono felicemente convivere con l’intrattenimento contemporaneo. Per informazioni sulle disponibilità della location, è possibile scrivere a [email protected].

