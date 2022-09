ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi il Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), la Regione Umbria e Rete Ferroviaria Italiana per la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire le modalità per il potenziamento e lo sviluppo della linea ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola. Con l’accordo le parti si impegnano a individuare, sulla base degli interventi e degli studi già attuati, le azioni finalizzate all’eventuale project review degli interventi programmati, anche prevedendone dei nuovi alternativi, necessarie a garantire il miglioramento del collegamento ferroviario Foligno-Perugia-Terontola, attraverso una diminuzione dei tempi di percorrenza ed il miglioramento della regolarità del servizio, aggiornando ed eventualmente superando le previsioni delle storiche “quattro fasi” che hanno caratterizzato gli studi svolti finora per lo sviluppo della linea. Alla firma del protocollo era presente anche l’assessore ai trasporti della Regione Umbria. Il nuovo contratto prevede un investimento per la prima fase del progetto pari a oltre 105 milioni di euro. “Come più volte sottolineato e chiaramente descritto nei documenti strategici predisposti dal Ministero, il potenziamento delle linee ferroviarie rientra a pieno titolo nella nostra visione di mobilità sostenibile, che punta a unire i territori e a migliorarne l’accessibilità attraverso collegamenti efficienti, veloci e a basso impatto ambientale – ha spiegato il ministro Enrico Giovannini -.(SEGUE)(ITALPRESS). Il potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola favorirà gli spostamenti nel Centro Italia di studenti e lavoratori e il rilancio economico delle attività locali, grazie ad un collegamento ferroviario rapido e sicuro tra regioni ad elevata vocazione turistica”. In particolare, è già previsto il potenziamento della nuova stazione di Perugia Aeroporto, che consentirà innanzitutto di collegare lo scalo aeroportuale regionale, che sta vivendo una fase di grande sviluppo, alla direttrice ferroviaria consentendo inoltre una integrazione modale fondamentale per il territorio, mentre la velocizzazione della linea consentirà un importante collegamento dell’Umbria con l’alta velocità. “La firma di oggi del Protocollo d’Intesa è un nuovo importante passo in avanti nella direzione del miglioramento del collegamento ferroviario Foligno-Perugia-Terontola, – ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – che passa anche attraverso una diminuzione dei tempi di percorrenza e una maggiore regolarità del servizio. Il perfezionamento dell’asse ferroviario in questione non solo è utile al collegamento orizzontalmente della nostra regione toccando territori nevralgici, ma permette anche di raggiunge più agevolmente due snodi fondamentali come Foligno (sulla direttrice Lazio-Marche) e Terontola (Lazio-Toscana)”. “Il protocollo d’intesa siglato oggi si inserisce nella strategia di Rfi per il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture ferroviarie dedicate al trasporto locale – ha dichiarato la Ad di Rfi, Vera Fiorani -. E’ per noi una priorità garantire dei collegamenti sempre più efficienti, veloci e sostenibili a chi si sposta per lavoro, studio e turismo nella propria regione e fra regioni vicine”. “Il gruppo di lavoro individuato con il Mims e la Regione Umbria, che vede al suo interno professionalità di altissimo livello, mira proprio a raggiungere tali obiettivi, in particolare – ha concluso l’Ad – allo sviluppo e alla velocizzazione della linea Foligno-Perugia-Terontola”.(ITALPRESS). Photo credits: ufficio stampa Regione Umbria

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com