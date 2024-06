MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pau Cubarsí, Marcos Llorente e Aleix Garcia: per loro niente Euro2024. Luis de la Fuente, ct della Spagna, ha deciso gli ultimi tagli consegnando la definitiva lista dei 26. Esclusi dunque un centrale e due centrocampisti, che lasceranno il ritiro prima della partenza per Palma di Maiorca dove le Furie Rosse affronteranno domani l’Irlanda del Nord nell’ultima amichevole pre-Europei. Tre i centravanti in rosa: Morata, Joselu e Ayoze, con la Spagna che debutterà il 15 contro la Croazia nel girone B, per poi affrontare Italia (20 giugno) e Albania (24 giugno).

Pau Cubarsì, 17 anni appena, con tutta probabilità si consolerà con i Giochi di Parigi mentre Garcia e Llorente hanno alla fine pagato la grande concorrenza in mezzo al campo. Questa pertanto la lista definitiva della Spagna: PORTIERI: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad); DIFENSORI: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Siviglia), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea); CENTROCAMPISTI: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Psg), Alex Baena (Villarreal), Pedri (Barcellona), Fermin Lopez (Barcellona); ATTACCANTI: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (RB Lipsia), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Ayoze Perez (Real Betis).

