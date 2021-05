Ultima trave sul cantiere del Bisagno a Genova

"È una tappa che si completa, un sospiro di sollievo per Genova, per questa regione e credo anche per l'Italia". Lo ha detto presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando la posa dell'ultima trave sulla copertura del torrente Bisagno, passaggio che segna il completamento del terzo lotto dei lavori di messa in sicurezza idraulica a 15 anni dall'apertura del cantiere. fcn/mgg/gtr