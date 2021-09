ROMA (ITALPRESS) – “Passano i giorni e si avvicina la predisposizione della legge di stabilità per l’anno 2022. I conti dello Stato risultano migliori delle stime elaborate solo pochi mesi fa e di conseguenza è già partito il dibattito su come impegnare le risorse che si stanno liberando. Come UILA vogliamo ricordare l’importanza di eliminare plastic e sugar tax, due tasse pensate in un altro contesto storico e sociale con l’unico scopo di chiudere qualche buco di bilancio. Oggi questa esigenza è venuta meno”. Cosi Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil, torna sul tema dell’abolizione della plastic e sugar tax.

“Gli approfondimenti presentati alla opinione pubblica nelle scorse settimane – aggiunge Mantegazza – dimostrano non solo che il settore ha già da tempo imboccato una strada virtuosa su entrambi i fronti, ma soprattutto che con l’introduzione di queste due nuove tasse si pagherebbe un prezzo altissimo in termini di minore occupazione e calo dei consumi, provocando inoltre un aumento del gettito pari all’Iva in meno che lo stato incasserà”.

“Torniamo quindi a chiedere conclude Mantegazza – con determinazione al Governo non un nuovo rinvio, ma la cancellazione in via definitiva delle due tasse”.

(ITALPRESS).