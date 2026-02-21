Uila “Bene la decisione della Corte Suprema Usa sui dazi”

ROMA (ITALPRESS) – “La Uila accoglie con favore la bocciatura, da parte della Corte suprema USA, delle misure tariffarie introdotte dall’Amministrazione Trump. Questa decisione rafforza la convinzione che abbiamo sempre espresso: la guerra dei dazi non tutela né le imprese né i lavoratori e finisce per danneggiare cittadini e filiere produttive su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Cosi la segretaria generale della Uila-Uil Enrica Mammucari in merito alla decisione della Corte suprema statunitense, il massimo organo giurisdizionale del paese. “Le misure imposte da Trump” spiega Mammucari “hanno già colpito il “Made in Italy” agroalimentare, penalizzando esportazioni strategiche, mettendo a rischio l’occupazione nelle filiere più esposte e alimentando la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti, a dimostrazione di come il protezionismo muscolare non rafforzi l’economia, ma la esponga a nuove fragilità”.

“Alla luce di questa decisione” prosegue Mammucari “ci aspettiamo che l’Unione europea ristabilisca un sano confronto con gli Stati Uniti, evitando ulteriori escalation basate su logiche di ritorsione o di pressione politica. L’Europa deve proporre e difendere un modello di relazioni basato su cooperazione, stabilità e, soprattutto, sulla tutela dei lavoratori perché il commercio internazionale non può diventare un’arena di scontro geopolitico: deve essere uno strumento per migliorare la vita delle persone, a partire da chi lavora, produce, trasforma e distribuisce il cibo ogni giorno”. “La Uila” conclude Mammucari “continuerà a battersi per un sistema commerciale internazionale che metta al centro la dignità del lavoro, la sostenibilità delle produzioni e la pace come valori irrinunciabili”.

