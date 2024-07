FIRENZE (ITALPRESS) – “Un museo come gli Uffizi è già di per sè un valore immenso, universale, non lo devo certo dire io, però noi dobbiamo modernizzare sempre, elevare la qualità, ed i fatti ci stanno dando ragione. Gli Uffizi sono un’eccellenza, noi teniamo presenta che sono un’eccellenza globale, mondiale, sono un grande valore dell’umanità e quindi sono pronto a sostenere tutti i progetti che questa mattina in una riunione apposita il direttore mi ha presentato, non vi dico quali sono, ma lavoreremo e sosterremo questi progetti”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine dell’apertura questa mattina di quattro nuove sale del museo degli Uffizi a Firenze.

“Oggi avvengono due cose molto importanti, da una parte viene presentato il riallestimento della sezione dedicata ai fiamminghi e poi viene presentata una nuova opera che è stata acquisita alla fiera di Maastricht che entra nel patrimonio di questo museo perchè noi abbiamo anche il dovere di ampliare le nostre collezioni. E’ stato scelto un titolo, Il futuro nell’antico, è un titolo quantomai appropriato perchè è un riconoscimento del valore della storia, dell’identità e della tradizione” ha concluso il ministro Sangiuliano.

foto: xb8/Italpress

(ITALPRESS).