ROMA (ITALPRESS) – Il direttore tecnico della sezione di ginnastica artistica maschile, Giuseppe Cocciaro, affiancato dal Team Manager Andrea Facci, ha comunicato oggi, in una sala del Palazzetto di Cuneo e alla presenza dell’intera rosa della nazionale, i nomi dei cinque ginnasti che, tra venti giorni esatti, faranno parte dell’ItalGAM, in pedana ai Giochi Olimpici. Dopo l’All Around degli Assoluti 2024 che ha confermato, di fatto, la solidità e l’affidabilità dei tre generalisti di punta, il coach azzurro ha convocato il nuovo campione italiano Lorenzo Minh Casali, l’uscente Mario Macchiati, entrambi del Gruppo delle Fiamme Oro, e il terzo classificato Yumin Abbadini, neo aviere dell’Aeronautica Militare. I tre alfieri FGI, a Parigi, nella gara di ammissione del 27 luglio, gareggeranno su tutti e sei gli attrezzi, competendo anche per i due posti nel concorso generale. Gli ultimi due tasselli si sono incastrati tra di loro, con Nicola Bartolini – che dovrà coprire quel corpo libero nel quale si laureò campione iridato nel 2021 a Kitakyushu, il volteggio, le parallele pari ed eventualmente gli anelli – e con Carlo Macchini, agente della Polizia di Stato, specialista a sbarra e cavallo con maniglie. Tra i tecnici, insieme al dtn Cocciaro e al capomissione Roberto Pentrella, partiranno Paolo Pedrotti, Alberto Busnari e Marco Fortuna.

