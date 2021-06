ROMA (ITALPRESS) – Dopo le voci delle ultime ore, ecco l’annuncio: Maverick Vinales e la Yamaha si separeranno al termine della stagione, risolvendo con un anno d’anticipo il contratto che sarebbe scaduto a fine 2022. “A seguito della richiesta dell’agente di Maverick Vinales – si legge nella nota – la Yamaha ha accettato di chiudere anticipatamente il contratto biennale in vigore. Alla loro quinta stagione insieme, le parti hanno deciso di separare le proprie strade alla fine dell’anno”.

“E’ con tristezza che diremo addio a Maverick alla fine di quest’anno – commenta Lin Jarvis, managing director di Yamaha Motor Racing – Siamo in mezzo alla nostra quinta stagione insieme e negli anni abbiamo raggiunto molti risultati importanti ma abbiamo dovuto gestire anche tanti punti bassi. Dopo il Gran Premio di Germania, che è stato il weekend più difficile della nostra partnership – il riferimento all’ultimo posto in gara – abbiamo avuto un confronto importante ad Assen e siamo giunti alla conclusione che sarebbe nel migliore interesse di ambo le parti separare le nostre strade. La Yamaha darà il massimo, come ha sempre fatto, per dare pieno supporto a Maverick e finire la stagione nel miglior modo possibile”. “Questa partnership è stata molto significativa per me in questi cinque anni ed è stato difficile decidere di separarsi – commenta invece Vinales – In queste stagioni insieme abbiamo condiviso grandi risultati e momenti duri ma restano il rispetto e la stima reciproci. Cercherò di ottenere i migliori risultati per il resto della stagione”.

(ITALPRESS).