MILANO (ITALPRESS) – Sergio Conceicao è il nuovo allenatore del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero in una nota. L’allenatore portoghese ex Porto, che prende il posto dell’esonerato Paulo Fonseca, ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2026. “Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sergio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”, aggiunge la società lombarda nel comunicato. L’ex ala della Lazio, classe 1974, debutterà sulla panchina del Diavolo venerdì 3 gennaio a Riad, nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, squadra in cui milita il figlio Francisco, di proprietà del Porto. In campionato, Conceicao avrà il compito di tirar su il morale di un Milan che, reduce ieri dal pareggio a San Siro con la Roma, occupa l’ottava posizione in classifica con 27 punti raccolti in 17 gare disputate.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

