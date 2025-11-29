Ue, Zimbalatti “Non c’è politica coesione efficiente se non si parte da giovani”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "Non ci può essere una politica di coesione efficiente, efficace se non si parte dal capitale umano, se non si parte dai giovani, dalla loro formazione, dal dare loro una proiezione lavorativa. Il Mezzogiorno si trova in una fase storica, per la sua vicinanza con i paesi nella riva sud del Mediterraneo, che sono quelli che per popolazione ed economia stanno crescendo più degli altri. Dobbiamo assolutamente lavorare per la coesione, favorendo le politiche per la cultura, formazione e lavoro per i nostri giovani perché nei prossimi anni sarà questo il posto, sarà questa la zona del pianeta nella quale l'economia potrà crescere in maniera veramente significativa". Lo ha detto Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, a margine della due giorni "Connessioni Mediterranee. Nuovo bilancio europeo, ponte e politiche per il Sud". (ITALPRESS). xd6/abr/gtr