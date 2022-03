Ue, Tovaglieri “Contro violenza online puntare su educazione digitale”

"Occorre accrescere l'educazione digitale per i più giovani per approcciare il web in maniera sicura e per insegnare loro il rispetto degli altri anche su internet". Così l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, dove si è discusso dei reati di violenza contro le donne anche online. alp/sat/red