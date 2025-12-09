Ue, Sberna: “Parole di Trump esortazione per prendere coscienza di sé”

ROMA (ITALPRESS) - "Penso che siano parole da pesare bene, penso che sia un'esortazione all'Europa a prendere coscienza di se stessa e giornate come queste credo che ci daranno l'opportunità di capire chi siamo e dove vogliamo andare. I conservatori in questo momento nella storia occupano un posto che penso potrà dire la sua". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, a margine degli ECR Study Days in corso a Roma, in merito alle parole di Trump sull'Europa. xi2/ads/mca2