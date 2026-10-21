Home Video News Europa Ue, Procaccini “Servono sovranità alimentare, coesione e rilancio economia”
Ue, Procaccini “Servono sovranità alimentare, coesione e rilancio economia”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Agricoltura, quindi sovranità alimentare; coesione, quindi territorio, regioni, città; secondo noi, c'è da concentrarsi su questo, e sul rilancio dell'economia, altrimenti non saremo indipendenti né sul piano economico né sul piano della difesa militare". Così l’eurodeputato di FdI-Ecr, Nicola Procaccini, in un’intervista alla Italpress, in merito alle recenti conclusioni del Consiglio europeo. xf4/ads/azn