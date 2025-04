Ue, Moratti “Voti favorevoli alle imprese su semplificazioni e costi energia”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “Oggi ho espresso voto favorevole su due provvedimenti di rilevanza cruciale per le imprese europee, approvati dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo”. Lo dichiara in una nota l‘europarlamentare del PPE e di Forza Italia, Letizia Moratti.

“In materia di semplificazione normativa, è stata approvata la direttiva ‘Stop-the-clock’, parte integrante del pacchetto Omnibus presentato dalla Commissione Europea a fine febbraio. Questa direttiva posticipa di due anni l’entrata in vigore di alcuni obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità aziendale e di due diligence previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e dalla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Inoltre, estende di un anno il termine per il recepimento delle disposizioni sulla due diligence, offrendo alle aziende il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti senza compromettere la loro competitività, che sarebbero altrimenti costati miliardi in oneri amministrativi”.

“Con la risoluzione sulle imprese energivore, il Parlamento europeo ha sollecitato misure fondamentali per queste aziende, tra cui il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia dal costo del gas. Questo intervento mira a stabilizzare i costi energetici per le industrie ad alta intensità energetica, che rappresentano una parte significativa dell’economia dell’UE e svolgono un ruolo chiave nella creazione di posti di lavoro. La risoluzione sottolinea l’importanza di garantire prezzi dell’energia competitivi e stabili per sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, ponendo la competitività industriale europea coma prioritaria.”

“Altro punto cruciale è il sostegno alle industrie ad alta intensità energetica nella transizione graduale per assicurare la loro competitività. Inoltre, è prioritario garantire l’accesso alle materie prime critiche e migliorare l’efficienza delle risorse. Si richiede alla Commissione di utilizzare pienamente ed efficientemente gli strumenti di difesa commerciale e di trovare soluzioni permanenti alla concorrenza sleale. Un’efficace attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è fondamentale per garantire condizioni di parità nel commercio globale”.

“Infine, è stata enfatizzata la necessità di creare mercati guida per prodotti europei puliti e circolari, nonché di assicurare una transizione giusta per le regioni fortemente dipendenti dalle industrie energivore, attraverso programmi di riqualificazione e un uso efficace dei meccanismi di sostegno regionale.” “Questi provvedimenti rappresentano un passo significativo verso la semplificazione normativa e il sostegno alle nostre imprese, consentendo loro di affrontare le sfide della sostenibilità e della transizione energetica con maggiore sicurezza e competitività”, conclude Moratti.

