Ue, Meloni “Su nomine mancanza di rispetto verso cittadini europei”

BEUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non ho sostenuto questa proposta. Lo considero un grande errore e una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei e del voto espresso. Ho quindi deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che sono arrivate con le elezioni", ha detto la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo che ha dato il via libera alle nomine dei vertici delle istituzioni europee. xf4/ads/gtr