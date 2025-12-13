Ue, Lollobrigida “Buone notizie per la pesca, nessun taglio alle giornate nel 2026”

ROMA (ITALPRESS) – “Bruxelles ore 3.15. Buone notizie oggi per i nostri pescatori. Non subiranno alcun taglio alle giornate di pesca nel 2026. Dopo oltre 40 ore di trattative abbiamo scongiurato le proposte senza senso della Commissione Europea che chiedeva di ridurre di oltre la metà le giornate in mare dei nostri pescherecci. Rispetto all’anno scorso abbiamo migliorato le condizioni di lavoro delle marinerie italiane. Ha prevalso il buon senso sull’ideologia e la proposta della Commissione e stata superata all’unanimità dagli Stati membri rappresentativi della volontà popolare. Ringrazio tutti i dirigenti del Ministero per il grande lavoro svolto e le associazioni della pesca per aver partecipato a questa bella partita. Quando gli italiani lavorano in squadra non li batte nessuno. Evviva!”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).