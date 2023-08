Ue, in crescita gli occupati nel settore sportivo

ROMA (ITALPRESS) - Cresce sensibilmente in Europa l’occupazione nell'ambito sportivo: secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2022 erano un milione e mezzo le persone impiegate in questo settore, il 10% in più rispetto all'anno precedente. fsc/gtr