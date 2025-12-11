Ue, Gualtieri “Preoccupati per uno scenario in cui non ci sarà un nuovo Pnrr”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Siamo preoccupati per uno scenario in cui non ci sarà un nuovo Pnrr, che ha dato un forte contributo alla crescita. Il quadro finanziario pluriennale si presenta con tante criticità e con una nazionalizzazione che rischia di mettere in difficoltà le politiche di coesione dei territori e delle città". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'evento "L'Europa per i territori. Bilancio, PNRR, e coesione: fermiamo le scelte dei nazionalismi". Il primo cittadino di Roma ha fatto notare come il poco coinvolgimento dei territori locali nelle decisioni all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Ue possa peggiorare problemi già esistenti come quello dell'housing. "Serve investire sulla crescita e la coesione dell'Europa. Tutte le forze europeiste - conclude il sindaco Gualtieri -. Devono affrontare questa battaglia con coesione e con determinazione".