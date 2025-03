Ue, Fitto “Su investimento difesa decidono Stati Membri”

PALERMO (ITALPRESS) - "La possibilità di utilizzare le risorse della politica di coesione per la difesa, già presente nella lettera che la Presidente von der Leyen ha scritto prima del precedente Consiglio europeo agli Stati membri, è collegata esclusivamente alla volontarietà degli Stati membri. Vale a dire se un governo richiede di utilizzarle lo può fare questo dal punto di vista dell'immediatezza. In ogni caso la scelta è rimessa alla valutazione degli Stati membri e quindi ogni Governo deciderà se utilizzarlo o meno. Anche perché, come è evidente, ci sono delle diverse valutazioni. La valutazione che fanno i Paesi del nord-est Europa non è la stessa valutazione che fanno magari i Paesi del sud Europa". Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, a margine del convegno "Crescere in Europa - Opportunità per lo sviluppo", in corso a Villa Igiea a Palermo. xd6/vbo/mca2