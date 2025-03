Ue, Fitto “Non entro in dibattito politico nazionale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Come principio, io ho un ruolo che non è nazionale, quindi non in Italia - ma in ogni Stato membro - non sono mai entrato né mai entrerò nel dibattito politico nazionale". Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, a margine del convegno "Crescere in Europa - Opportunità per lo sviluppo", a Villa Igiea, a Palermo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se si riconosca nell'Europa disegnata dal Manifesto di Ventotene. xd6/vbo/mca2