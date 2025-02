Ue, Di Pillo “Competitività si basa sulla capacità di saper innovare”

MILANO (ITALPRESS) - "La competitività si basa su alcuni aspetti fondamentali: saper innovare, riconoscere l'importanza della modernizzazione anche del mercato del lavoro, adottare strumenti innovativi e tecnologia innovativa come l'artificial intelligence. Sono tutti strumenti che sono in grado di migliorare sotto ogni aspetto quella che è la capacità di competere dell'Europa con le altre potenze mondiali". Lo ha detto Federica Di Pillo, Head of External Relations and Communications AmCham Italy, in occasione di un incontro promosso a Milano da AmCham Italy, con il supporto di Intesa Sanpaolo, dal titolo "Il futuro della competitività Europea tra Innovazione, Sostenibilità e Sicurezza".