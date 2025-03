UE, Crosetto “Difesa e sicurezza sono irrinunciabili”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ giusto difendersi? E’ giusto garantire la sicurezza e la pace? La difesa è il pre-requisito perché esista una nazione, la difesa è come il Parlamento, non esiste una nazione democratica senza, senza una difesa che serve a preservarla. Fino adesso avevamo una garanzia, ora gli Stati Uniti dedicheranno le loro energie a un’altra parte del mondo, non più in Europa. Ci accorgiamo che nel mondo moderno le nazioni usano tutta la potenza che hanno, non solo quella economica ma anche quella militare e noi dobbiamo prepararci a difenderle”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di “Mattino cinque news” su Canale 5.

“Vorrei la garanzia che se qualcuno ci attaccasse per tre ore, come successo in Israele, quelle bombe non cadano su Milano, Roma o Reggio Calabria. Difesa e sicurezza sono cose irrinunciabili: la difesa è il pilastro che regge la casa, poi faccio tutto il resto. La difesa è come l’aria, ti accorgi che è importante quando manca”, ha aggiunto.

